Juve, le ultime sul rinnovo di Chiesa

L'ultima indiscrezione, che oggi riporta anche Tuttosport, risale alla giornata di ieri: Federicoè finito nel mirino della, fresca di qualificazione alla semifinale di Europa League ai danni del Milan. L'esterno classe 1997 sarebbe un "pallino" di Daniele, che sempre nelle scorse ore ha firmato il rinnovo con i giallorossi: l'attuale tecnico della Lupa ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo quando era ancora collaboratore del CT azzurro Roberto Mancini, ai tempi dell'Europeo vinto in Inghilterra.E a proposito di Europeo, prima dell'edizione di questa estate la Juve vorrebbe far firmare a Chiesa ildi contratto, in scadenza nel 2025 con il rischio di uno "svincolo" a zero alla fine della prossima stagione. Ma il suo futuro, ormai è noto, dipende molto anche da chi sarà il prossimo tecnico bianconero. E la Roma, intanto, rimane alla finestra...