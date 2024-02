Superlega, la posizione di John Elkann





In casasi è tornati a parlare di Superlega dopo la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2023 in cui viene spiegato come Barcellona e Real Madrid non abbiano dato il via libera all'uscita della Juve. Ma qual è il pensiero di John Elkann in merito?Come scrive, Elkann era (e sostanzialmente rimane) favorevole a un'organizzazione alternativa delle competizioni europee e a un modello che consenta di massimizzare i guadagni per raggiungere l'equilibrio economico, che manca in moltissimi club europei, soprattutto quelli top. Quindi, la Juventus non è né fuori né dentro la Superlega, ma in linea di massimo è sbagliato considerarla fra i club che la osteggiano in modo plateale.