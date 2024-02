Non è peccato pensare che, esperto dirigente, abbia un forte interesse nel suscitare agitazione intorno alla Juventus. La controversia conha coinvolto vari argomenti, tra cui lepri, cacciatori, guardie, ladri, e persino Sinner e Djokovic. Quando Marotta ha affermato con un sorriso, "Ad Allegri risponderemo al momento giusto", potrebbe già aver considerato la possibilità di scatenare polemiche legate a voci su un potenziale interesse dell'Inter per Rabiot.Questa mossa "", come scrive Tuttosport. Sebbene ci sia ottimismo nelle file bianconere riguardo a un nuovo accordo con la madre di Rabiot, Veronique, nonostante la distanza tra richiesta e offerta, c'è il rischio teorico che un mancato accordo possa aprire le porte ad Appiano per il francese. Questo mette ulteriormente sotto pressione coloro che gestiscono la situazione, compreso Allegri, il cui massimo referente a centrocampo è Rabiot. Tuttavia, al momento, a parte l'irritazione bianconera per le manovre disturbanti dell'Inter, sembra che i rischi siano limitati.