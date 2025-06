Tuttosport - Juventus, la condizione per il riscatto di Conceicao

3 ore fa



Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Francisco Conceicao, l'esterno della Juventus reduce dalla vittoria della Nations League con il suo Portogallo e di rientro ora alla Continassa.



Come riferito questa mattina da Tuttosport la dirigenza della Juventus ha trovato per lui un accordo con il Porto per estendere il prestito almeno fino alla fine del Mondiale per Club. I bianconeri intendo riscattarlo a patto che i portoghesi abbassino le pretese per il cartellino. Si lavora, la volontà però sembra essere quella di tenere l'esterno protoghese.