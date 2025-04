Getty Images

Tuttosport - Juventus, la beffa: il Barcellona vuole Moise Kean

21 minuti fa



Il Barcellona è alla ricerca di un sostituto per Robert Lewandowski che per altro nella serata di ieri si è fermato per un infortunio muscolare. Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport il nome caldo, anzi il nome in cima alla lista delle preferenze del club catalano potrebbe essere quello di una vecchia conoscenza in casa bianconera. Si tratterebbe infatti del centravanti classe 2000 Moise Kean. Cresciuto nelle giovanili della Juventus e ceduto in estate a titolo definitivo alla Fiorentina. La sua eventuale cessione ai blaugrana sarebbe quasi una beffa per la Juventus che se lo è lasciato scappare la scorsa estate.