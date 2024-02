Lain estate potrebbe ritrovarsi alle prese con l'addio di Adrienche, in scadenza di contratto, potrebbe lasciare a zero la Vecchia Signora. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport, in cima alla lista dei desideri della Juventus ci sarebbe Teun. Il club di Bergamo valuta il giocatore a partire da 60 milioni di euro. Cifra molto elevata per le casse bianconere. La Juve spera di abbassare la cifra inserendo nella trattativa qualche giovane. Nel frattempo però spera che per Koopmeiners non arrivi qualche assalto dalla Premier, in quel caso sarebbe complicato portarlo a Torino.