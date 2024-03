JUVENTUS, LE ULTIME SUL FUTURO DI KEAN

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio Moisesarà il trascinatore dell'attacco della Juventus. Assenti Dusan Vlahovic per squalifica ed Arek Milik per infortunio. Il paradosso? Lo ricorderete tutti, a gennaio il centravanti era addirittura volato a Madrid e si era visto sulle tribune del Wanda Metropolitano, il suo trasferimento all'era pressoché definito, saltato solo per le visite mediche e il problema alla tibia. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport, ci sono anche in corso delle valutazioni sul suo futuro.Moise non segna da un anno, è sempre più ai margini del progetto ma ora c'è un rischio da non correre. Il contratto che lo lega alla Juventus è in scadenza nel 2025, quindi si devono avviare i discorsi sul futuro. Piazzare il giocatore sul mercato al momento sembra tutto meno che semplice, complici i numeri. A maggior ragione se l'idea fosse quella di evitare una. Moise era stato acquistato a titolo definitivo dall'Everton per 28 milioni appena una stagione fa. Proprio in questo entra in gioco il fattore "". Kean non rientra tra i preferiti di Spalletti, che in America nemmeno lo ha portato. Tuttavia, una convocazione per il prossimo europeo potrebbe far salire il prezzo del centravanti classe 2000, siamo al rush finale.