Tra i giocatori in prestito di proprietà della Juventus c'è anche Kaio Jorge, che è insieme a Barrenechea e Soulè a Frosinone. L'attaccante brasiliano in estate può diventare anche una pedina di scambio per arrivare a quello che sarebbe un grande colpo in difesa. Secondo Tuttosport infatti, Kaio Jorge interessa in particolare allo Sporting Lisbona. E proprio nel club portoghese gioca il difensore Diomande, obiettivo di mercato della dirigenza bianconera. Diomande ha una valutazione che sfiora i 40 milioni di euro. Ecco perché l'inserimento di Kaio Jorge nell'operazione abbasserebbe il prezzo e faciliterebbe l'eventuale trattiva. QUI I DETTAGLI SU CHI E' DIOMANDE E PERCHE' LA JUVE E' INTERESSATA.