Juventus, Federico Chiesa: rinnovo o addio?

Il contratto che lega Federicoallaè in scadenza a giugno 2025, quindi tra circa 13 mesi. La storia è sempre la stessa: rinnovo oppure addio in estate? Stando a quanto scrive oggi Tuttosport nel corso della prossima settimana sarebbe in programma un incontro tra la dirigenza della Juventus e Fali, agente di Federico Chiesa. Il meeting non dovrebbe essere quello risolutivo ma semplicemente volto a capire le intenzioni delle parti.Dai precedenti incontri tra dirigenza ed agente è sempre emersa la volontà di proseguire insieme. La Juventus comunque è tranquilla, in caso di clamorosi colpi di scena infatti potrebbe sempre cedere Chiesa nel corso di questa sessione di calciomercato. Mancano comunque tredici mesi prima che il rischio di perderlo a zero diventi realtà. Le parti intanto proseguono nella trattativa.