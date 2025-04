Tuttosport - Juventus in ritiro: cena e notte al Jhotel alla vigilia del Monza

2025 Getty Images

lo sa. La partita contro il Monza rappresenta uno snodo cruciale per la suae per le sue ambizioni di qualificarsi alla prossima edizione della. Una sfida cruciale quella contro i brianzoli che il calendario propone proprio prima della doppia delicatissima trasferta che aprirà il mese di maggio, quando i bianconeri, nell'arco di sette giorni, faranno visita sia al Bologna che alla Lazio. In altre parole, due autentici spareggi che a questo punto della stagione valgono tutto. L'allenatore della Juve, per questo motivo, ha colto l'occasione per compattare ulteriormente in gruppo.

La scelta di Tudor: Juventus in ritiro

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Tudor ha fissato la rifinitura nel tardo pomeriggio: squadra in campo alla Continassa fin verso le 20 e poi tutti a cena al Jhotel, dove i giocatori hanno anche trascorso la notte della vigilia in ritiro. Un modo per ricompattare la squadra - prosegue Tuttosport - e cementare il gruppo in un momento delicato perché la sfida contro il Monza può diventare lo spartiacque per il futuro.