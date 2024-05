Juventus, Szczesny o Perin: chi parte?

Ci siamo quasi, Michele Di Gregorio è pronto per sbarcare alla Continassa. La Juventus è un passo dalla chiusura del primo colpo estivo, con appuntamento nella prossima settimana tra i due club per chiudere l’operazione. Adriano Galliani e Cristiano Giuntoli hanno già impostato tutto e ora manca solo la stretta di mano, definendo gli ultimi dettagli. La formula? Un prestito oneroso con obbligo di riscatto al primo punto conquistato a partire da febbraio 2025, un’operazione da 20 milioni tondi tondi complessivi. Di Gregorio, miglior portiere della Lega Serie A nel campionato 2023-24, avrà un contratto fino al 2029 da 2 milioni netti a stagione più bonus.Il nodo successivo da risolvere in casa Juve è questo: chi gli fa posto? In bilico ci sono sia Mattia Perin sia Wojciech Szczesny. Il primo piace da tempo dalla Fiorentina, che potrebbe tornare alla carica, dopo il no dell'estate scorsa. Perin vorrebbe giocare di più e aspetta una squadra di livello in cui farlo. La Juventus, a livello economico, preferirebbe però cedere il polacco, che guadagna tanto, 6,5 milioni netti a stagione più bonus, e non ha accettato la proposta della dirigenza juventina di spalmare il proprio ingaggio su un biennale.sottolinea Tuttosport. Non ha intenzione di muoversi, anche se le porte delle big di Premier potrebbero presto aprirsi, qualora Ederson e Alisson accettassero le proposte di Al-Ittihad e Al Nassr, lasciando un vuoto tra i pali del Manchester City e del Liverpool. Come terzo portiere, invece, resterà Carlo, che porlungherà fino al 2026.