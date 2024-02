IL RETROSCENA DELLO 'SPOGLIATOIO'

In casail primo obiettivo è quello di smaltire la rabbia e la delusione per la sconfitta maturata a San Siro contro l'Inter, soprattutto per non farsi condizionare in maniera negativa e cercare di trovare un riscatto immediato, a partire dalla prossima gara di campionato contro l'Udinese. E' chiaro che non sarà facile, dato che quella contro i nerazzurri è stata una gara che ha sancito un distacco notevole tra le due squadre e se prima il divario lo si vedeva solo sul piano del gioco e dal confronto delle due rose, ora comincia a farsi sentire anche in classifica, con la squadra di Inzaghi che si trova a 4 punti di vantaggio e che presto, potrebbero diventare 7 per effetto della gara da recuperare contro l'Atalanta.Ma a pesare maggiormente è stato, indubbiamente,, avvenuto nel turno precedente al derby d'Italia, che avrebbe dovuto vedere la Juve presentarsi da prima in classifica a Milano, invece, il passo falso contro i toscani ha fatto crollare quelle certezze che erano state accumulate in tutto questo tempo. Qui però va tenuto atto dell'al 15° a causa di un'entrata ingenua e scomposta ai danni di un giocatore avversario, che ha costretto i suoi compagni a giocare in 10 uomini per quasi tutta la durata del match. Gesto che sarebbe pesato particolarmente per l'attaccante polacco, che nei giorni successivi avrebbe manifestato il suo malcontento all'interno dello spogliatoio, cercando di 'scusarsi' con l'intera squadra. Ci sarebbe unsvelato da Tuttosport e che vede come protagonista proprio Milik, il quale si sarebbe rivolto ai compagni sostenendo di 'quanto'. Possibilità che gli potrebbe essere concessa già lunedi, viste le condizioni fisiche di Vlahovic e Chiesa.