AFP via Getty Images

Tuttosport - Juventus, il retroscena dalla Continassa: Nico Gonzalez protagonista

2 ore fa



Nico Gonzalez ha voglia di giocare, scalpita. Come raccontato da Tuttosport, ieri l’argentino è stato tra i primi a presentarsi al centro sportivo della Continassa con tanto di stretta di mano all’ad Maurizio Scanavino, presente a bordocampo a supportare i bianconeri prima dell’allenamento.



Un segnale positivo, dimostrazione di grande concentrazione e dedizione alla causa per uno dei migliori bianconeri dall’arrivo di Tudor. L’ex Fiorentina lavora per prendersi la Juve ed essere protagonista anche nelle ultime due partite di campionato, decisive per la corsa Champions.