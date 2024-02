Juventus, i retroscena su Goretzka

E torniamo al mercoledì scorso - scrive oggi Tuttosport -, quando il direttore sportivo della, Giovanni, ha trascorso del tempo nella Capitale. Oltre a monitorare da vicino l'esterno offensivo laziale, Manna ha rivolto l'attenzione a un altro giocatore da tempo nel mirino della Juventus: Leon

Già nel 2017, durante l'era Paratici, si era tentato di portare il centrocampista tedesco, allora al Schalke, alla corte di Allegri, ma senza successo. Tuttavia, quest'anno potrebbe essere diverso, considerando le voci di un possibile addio del classe '95, già nel mirino del Manchester United a gennaio.





Juventus, l'intreccio Goretzka-Koopmeiners

Questa situazione si intreccia con un'altra trattativa: sia la Juve che i Red Devils sono interessati a Teun Koopmeiners dell'Atalanta, anche se i bergamaschi chiedono 60 milioni di euro per cederlo. A fronte di tale richiesta, a Torino si stanno esplorando alternative come Ferguson (Bologna) e Samardzic (Udinese), oltre a Goretzka. Quest'ultimo, come Koopmeiners, è noto per la sua versatilità, avendo giocato sia come trequartista che come centrocampista, adattandosi sia a una mediana a due che al ruolo di mezzala destra, una posizione che la Juventus sta cercando di rinforzare. Nel mercato, la chiave è la preparazione: avere più opzioni nei propri radar è fondamentale, specialmente in vista del ritorno in Champions, dove una rosa ampia e competitiva sarà essenziale per affrontare le sfide del campionato e della coppa.