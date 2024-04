La Juventus lavora anche per Joshua, impressionata dal suo talento, e vuole beffare il Milan, da tempo sul giocatore. Come riferito da Tuttosport, infatti, può complicarsi la corsa dei rossoneri al centravanti olandese del Bologna, su cui infatti piombato con forza il club bianconero. Cristiano Giuntoli vorrebbe anticipare il Diavolo lavorando ai fianchi del Bayern Monaco. La mossa porterebbe a convincere i bavaresi ad esercitare la clausola di 40 milioni di euro per riacquistarlo dal Bologna per poi da trattare direttamente con loro.