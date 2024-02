La Juventus del futuro

La Juventus fissa il prezzo di Bremer

, un fatto che è stato evidenziato chiaramente durante la partita di sabato scorso a Verona, la prima in campionato che ha saltato. Il club bianconero ha investito quasi 50 milioni di euro per portarlo via dall'Inter due anni fa e ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2028, dimostrando così la fiducia nel suo ruolo nel futuro della squadra.Le certezze per la prossima stagione non sono così ampie per il duo. Ci sono giocatori che dovranno dimostrare il proprio valore nei prossimi tre mesi per ottenere una conferma, altri con contratti in scadenza entro l'estate del 2025 e alcuni con ingaggi che non rientrano più nei parametri societari aggiornati. Questi problemi non riguardano però, che si trova in una fase ascendente della sua carriera e ha ancora margini di miglioramento da esplorare. Inoltre, il suo ingaggio rientra perfettamente nei parametri del nuovo corso bianconero., proprio comerappresenta il centrocampo el'attacco: sono i pilastri su cui la squadra costruirà il suo successo nei prossimi anni, cercando di tornare a vincere trofei in Italia e di essere competitiva anche in Europa.Tuttavia, tutto ciò potrebbe essere condizionato da offerte esterne allettanti. La, come tutti i club italiani, deve prendere seriamente in considerazione queste possibilità, specialmente se provengono dalla ricca Premier League o dall'Arabia Saudita.in particolare del, che potrebbe presentare un'offerta considerevole per il giocatore, superiore anche ai 60 o 70 milioni di euro, insieme a un contratto economicamente vantaggioso, secondo quanto riporta Tuttosport. Per Bremer, sarebbe una proposta difficile da rifiutare, considerando che ha espresso interesse nel giocare in Premier League in passato. Tuttavia, al momento è concentrato esclusivamente sulla Juventus e sul contribuire alla vittoria in bianconero. Questo è un segnale positivo per l'universo Juventus, che spera di poter contare ancora a lungo sulle sue prestazioni solide e costanti.