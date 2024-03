Juventus-Ferguson, possibile contropartita

Ferguson, Juve in prima fila

C'è Teun Koopmeiners nei pensieri della Juventus ma ancheIl centrocampista scozzese del Bologna è un pallino da mesi della dirigenza bianconera, con Cristiano Giuntoli che a novembre si era recato al Dall’Ara per visionarlo dal vivo in occasione della gara contro la Lazioma non chiudono dinanzi alla possibilità di inserire all’interno della trattativa una possibile contropartita tecnica.A proposito di questo, sabato scorso all’Arena Garibaldi di Pisa c’era un emissario bolognese per visionare il terzino destroil Bologna, scrive Tuttosport, è già in prima fila per provare ad accaparrarselo. Ii cui agenti hanno già incontrato Giuntoli e Manna due volte negli ultimi mesi.Ferguson ovviamente non piace solo alla Juventus ma anche aI bianconeri però sono in prima fila e preparano l'assalto. Ad accendere le voci sul trasferimento ci ha pensato anche l'agente del giocatore, , Bill McMurdo: "Thiago Motta è bravissimo, se dovesse andare alla Juventus considerato il rispetto e la fiducia che ha nei confronti di Ferguson, vorrebbe averlo con sé, e sarebbe molto difficile per il giocatore rifiutare un’occasione del genere".