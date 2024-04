Tra i concetti che John Elkann ha espresso nella lettera agli azionisti c'è anche quello legato alla Sostenibilità e all'importanza della Next Gen per la Juventus che verrà nelle prossime stagioni. Contenuti condivisi in teoria, ma in pratica non mancano le opzioni contrastanti. Per esempio, come scrive Tuttosport, il “vecchio” Felipe Anderson significa sostenibilità del conveniente parametro zero, ma la conseguente cessione di Soulé non simboleggia certo la valorizzazione dei giovani. L'esterno della Lazio può essere il primo colpo in vista del prossimo anno mentre l'argentino, che tornerà in prestito dal Frosinone, ha il futuro in bilico e in caso di offerta congrua può partire.