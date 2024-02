Juve, Allegri 'deluso' dal centrocampo

Da questo punto di vista è rimasto deluso, almeno finora. Non è un segreto, del resto, che Massimilianovoglia più, che lo scorso anno lo ha accontentato soprattutto con Adriene, in parte, con Weston, partito però a gennaio. Come rivela Tuttosport, il tecnico chiede maggiore coraggio agli uomini della mediana affinchè provino ad andare al tiro da fuori area o si inseriscano nelle verticalizzazioni per cercare lo scambio ed essere pronti a calciare in porta.Allegri, inoltre, catechizza a ogni allenamento Manuel, che secondo lui dovrebbe diventare un giocatore da 5-6 gol in campionato per completare il suo percorso di crescita (e finora è a quota 1, QUI LE RAGIONI DELLA SUA INVOLUZIONE ). Quest'anno però, in generale, il piatto piange. Anche perché a mancare è stato pure il contributo di Filipe Nicolò, mentre di contro sono arrivati due centri grazie a Fabioe Andrea. A metà febbraio 2023 i gol del centrocampo bianconero erano già 18, contro i 10 attuali: il 27 della scorsa stagione, quindi, è ancora lontano, almeno a questo ritmo...