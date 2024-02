Juventus, ipotesi nuovo modulo e il ruolo di Charly Alcaraz

Si dice che sia la testa a guidare le gambe, ma queste devono essere pronte a rispondere. Nelle ultime settimane,, un calo normale durante la stagione, soprattutto per giocatori comeche hanno dato tanto. È vero che lanon partecipa alle coppe europee, ma il suo organico è stato tarato per affrontare solo due competizioni, e inoltre ha perso due giocatori chiave a centrocampo tra settembre e ottobre ().

Come sottolinea Tuttosport, si spera che l'arrivo di Alcaraz possa portare nuova energia e qualità al reparto mediano, mentre il pieno recupero di Chiesa e Vlahovic è cruciale per l'attacco. Questi due attaccanti dovevano essere il punto di forza della Juventus, ma i loro continui infortuni li hanno resi disponibili solo nelle prime cinque giornate. Una volta che saranno completamente recuperati, potrebbero ritrovare la loro efficacia. La Juventus deve ritrovare la fiducia, ma l'introduzione di un nuovo giocatore come Alcaraz o un cambio di sistema, come il 4-3-3 visto contro l'Udinese con Yildiz a completare il tridente, potrebbe aiutare a rinvigorire la squadra. Non c'è motivo di perdere l'entusiasmo, nonostante solo 1 punto ottenuto in tre partite, perché 53 punti in 24 partite rimangono un ottimo risultato.