Tuttosport - Juventus, il bivio di Vlahovic: ora spunta il Newcastle ma non è la sola pretendente

Juventus, cosa fare con Vlahovic?

Dove può andare Vlahovic in estate?

La situazione sul futuro di Dusanè una sorta di nodo da sciogliere. Le idee infatti non sono ancora chiare. C'è soltanto un aspetto chiaro: il contratto daa stagione che lo rende uno dei più pagati in Europa non può proseguire in quanto assolutamente non in linea con le nuove linee sugli stipendi della Juventus. L'obiettivo della Vecchia Signora sembra quello di non perderlo a zero tra un anno quando il suo contratto scadrà.L'obiettivo dei suoi agenti, stando a quanto scrive questa mattina Tuttosport invece sembra essere proprio quello così da poter strappare maggiori commissioni e ingaggio più elevato al nuovo club. La Juventus invece vorrebbe trovargli una collocazione già a giugno indipendentemente da come si evolverà la situazione panchina della Juventus.L'ultima suggestione di calciomercato lo accosta al. Infatti Dusan potrebbe andare a giocare in Premier League e si potrebbe valutare uno scambio con un giocatore che dalle parti della Continassa è particolarmente apprezzato: Sandro. Gli inglesi infatti devono rinforzare il reparto offensivo verso la prossima Champions League e non sembrano avere liquidità spendibile al momento, quindi uno scambio potrebbe essere lo scenario migliore. Piace anche ad. Con i Red Devils l'ipotesi poteva essere anche uno scambio con Joshua Zirkzee che ora è definitivamente sfumato con l'addio di Thiago Motta. Dove finirà Dusan? Solo il tempo ci darà una risposta, ma le pretendenti non sembrano mancare.





