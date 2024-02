Nell'attesa di scoprire la risposta dellaalla sconfitta subita sei giorni fa contro l'Inter a San Siro, è già evidente la reazione dei tifosi juventini. Una reazione che coincide con ciò che Massimilianodesidera dai suoi giocatori: archiviare il ko del Meazza mantenendo intatto l'entusiasmo e la convinzione, assoluti e totali. E proprio come lo sarà l'Allianz Stadium non solo lunedì sera per la sfida contro l'Udinese, ma anche quattordici giorni dopo per il lunch match del 25 febbraio contro il Frosinone. Sebbene non siano ancora ufficialmente sold out, i biglietti venduti per lunedì sera superano già i 37 mila, lasciando circa tremila posti disponibili. Mentre per il confronto con il Frosinone del 25 febbraio, a mezzogiorno e mezzo, i posti rimasti sono ancora meno, rendendo lo Stadium virtualmente esaurito. Lo riporta Tuttosport.