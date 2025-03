Tuttosport - Juventus, i retroscena dell'esonero di Thiago Motta

2025 Getty Images

Lanella giornata di oggi si è ufficialmente separata dal proprio tecnico Thiago Motta, affidando la guida tecnica della prima squadra maschile ad Igor Tudor. Stando a quanto riferisce Tuttosport ci sono diversi motivi che hanno portato alla separazione dal tecnico italo brasiliano ex Bologna. Infatti, uno di questi è stata la difficoltà di gestione dei rapporti con i calciatori da parte dell’allenatore, soprattutto con quelli di grande esperienza. I metodi di Thiago Motta sono stati giudicati troppo bruschi. Più in generale, riferisce il quotidiano, è mancata empatia tra l’allenatore e l’intero gruppo squadra. A questi si aggiungono i continui cambi di assegnazione della fascia da capitano ed i risultati non di certo positive.