La Juventus lavora già per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione in cui la squadra parteciperà anche alle coppe europee. E alla Continassa si punta anche ad acquisti a parametro zero, in particolare in difesa. Nei radar di Cristiano Giuntoli e dell'area scouting rimangono Mario Hermoso dell'Atletiico Madrid Lloyd Kelly del Bournemouth. Sono due opportunità a zero a cui la Juventus pensa. Nel reparto arretrato, è arrivato a gennaio Tiago Djalò mentre a giugno lascerà il club Alex Sandro. Da capire in questo senso anche cosa succederà con Dean Huijsen.