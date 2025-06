Tuttosport - Juventus, i 5 'intoccabili' di Tudor: i nomi fatti a Comolli

Juventus, chi sono gli intoccabili per Tudor

Laavrà il vantaggio di iniziare la prossima stagione con l'allenatore che ha concluso l'ultima. Un aspetto che invece mancherà praticamente a tutte le altre squadre di vertice, considerando che solo il Napoli è rimasto con lo stesso tecnico, ovvero Antonio Conte . Anche se è vero cheE lo potrà fare ulteriormente adesso negli Stati Uniti.Tudor e la Juventus hanno iniziato a progettare la prossima stagione da qualche giorno; ovvero da quando Damien Comolli è arrivato a Torino incontrando subito l'allenatore.o meglio, adesso nessuno potrà più parlare di traghettatore o etichette simili. Ma da dove riparte la Juventus e soprattutto da chi riparte?Inutile ripetere come nel momento attuale, parlare di giocatori incedibili è complicato per le squadre italiane ma senza dubbio ci sono giocatori che per la Juventus e in particolare Tudor sono "intoccabili", Quei giocatori che il tecnico considera come le fondamenta della squadra per il presente e il futuro.Partendo proprio dalla difesa, nonostante le voci di mercato e il rinnovo di contratto ancora da definire,che non ha avuto a disposizione a parte la prima partita a causa dell'infortunio. A proposito di mercato, da gennaioè al centro dei rumors ma anche lui, nonostante l'interesse delle big e in Italia del Milan, è per la Juventus e Tudor centrale. La certezza a centrocampo è la coppiaelementi indispensabili per Tudor. E per finire,che il tecnico ha definito un giocatore da tenersi stretto. Con lui, il talento turco ha chiuso molto bene la stagione in termini realizzativi. E da lui la Juventus ripartirà.