Juventus, oltre 100 milioni dalla Next Gen

"Possiamo ambire nel giro di pochi anni ad avere almeno il 50% della nostra prima squadra proveniente dal settore giovanile". Parole di Andrea Agnelli, risalenti al gennaio 2023. E non distanti dalla realtà attuale. Sì, perché quando a luglio la squadra bianconera si ritroverà per preparare la prossima stagione, non sarà impossibile immaginare in campo una Juve con 5-6 elementi emersi dal settore giovanile. E dal settore giovanile potrebbero però arrivare risorse per finanziare il 50% e anche oltre della campagna acquisti. Soprattutto ai diamanti scoperti qua e là dallo scouting bianconero, cresciuti nel settore giovanile ed esplosi nella Next Gen.Mentre altri crescono in Serie C, ci sono quattro ragazzi che hanno già spiccato il volo, oggi tutti in prestito: Matias Soulé, Dean Huijsen, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge. Quattro carte pesanti in mano a Cristiano Giuntoli per giocare la partita della costruzione della nuova Juve. Come scrive Tuttosport, Soulé e Huijsen sono i due assi, quelli che potrebbero anche tornare a Torino e restare: e in quel caso, considerato che in rosa ci sono Yildiz, Fagioli, Miretti e Iling Junior (anche se quest’ultimo è destinato alla cessione e il penultimo probabilmente al prestito), potrebbe anche capitare la partita o lo spezzone di partita con in campo cinque giocatori usciti dal settore giovanile. In caso di cessione, invece, i due porterebbero in cassa 60-70 milioni, visto che Crystal Palace e Newcastle seguono da tempo Soulé, mentre Newcastle, Lipsia e Dortmund puntano Huijsen. E Barrenechea e Kaio Jorge? Entrambi hanno valutazione di una decina di milioni e possono rientrare in varie operazioni: il centrocampista argentino in quella con il Genoa per Gudmundsson, l’attaccante brasiliano in quella con lo Sporting per Diomande. Anche se, tornato dopo il lungo infortunio, Kaio Jorge potrebbe però anche completare l’attacco bianconero o andare di nuovo in prestito per tornare al top. In caso di cessione immediata del quartetto di ritorno dai prestiti in Serie A, comunque, la Juventus incasserebbe almeno 85 milioni. Da aggiungere ai 10 (8+2 di bonus) che il Genoa verserà per il riscatto obbligato di De Winter, ai 10-15 che la società bianconera incamererà per Iling (il contratto in scadenza nel 2015 non permetterà di fissare un prezzo più alto), chiosa il quotidiano. E quota 100 è già superata.