Huijsen, il nuovo agente

continua a mostrare una crescita significativa. Il difensore olandese, recentemente naturalizzato spagnolo, sta dimostrando buone performance con la maglia della Roma, nonostante qualche errore di troppo. Insieme a Daniele De Rossi, il giovane centrale del 2005 sta guadagnando continuità in campo, collezionando 11 presenze, due gol e un assist.Sono numeri rilevanti per questo diciottenne, arrivato nella Capitale a gennaio dalla Juventus con l'obiettivo di ottenere maggior spazio di gioco e acquisire esperienza nel campionato italiano.Questo ha scatenato un'asta tra varie agenzie interessate a rappresentare un profilo così promettente, che potrebbe diventare una stella del futuro.L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulle prospettive di mercato e sul futuro del giovane talento.Tuttavia, all'estero c'è un forte interesse per il ragazzo, soprattutto da parte del Borussia Dortmund, che potrebbe offrire tra i 30 e i 35 milioni di euro. In questo caso, sarebbe estremamente difficile dire di no a un'offerta così allettante.