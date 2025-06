Tuttosport - Juventus, Gyokeres si allontana: il motivo

AFP via Getty Images



Gyokeres-Juventus, le ultime

Lainizia a lavorare guardandosi attorno sul mercato in entrata e da dove partire se non dal reparto offensivo? Quello in cui la Vecchia Signora perderà con ogni probabilità Dusan Vlahovic e dovrà capire quale sarà il futuro di Randal Kolo Muani oggi in prestito dal Paris Saint Germain. Il primo nome della lista per l'attacco in entrata è quello di Viktordello Sporting Lisbona come riferisce questa mattina Tuttosport.Il giocatore ventisettenne dello Sporting Lisbona addirittura negli scorsi giorni sembrava avesse un accordo di massima con la Juventus per il suo trasferimento dopo il Mondiale per Club, oggi però non sembra essere così. Prima le parole del presidente dello Sporting secondo cui non basterebbero 60 milioni più 10 di bonus per portarlo via dal Portogallo. Quindi già si tratterebbe di cifre fuori portata per Madama.



Dove può andare Gyokeres?

Mossa che non sarebbe stata gradita dal giocatore che dalla sua biografia di Instagram ha tolto ogni traccia dello Sporting Lisbona. Inoltre sempre il presidente ha dichiarato che alla giornata di ieri non sono arrivate offerte per l'attaccante da 68 goal in 66 partite. Quindi ecco che la Juventus sembra improvvisamente così lontana dall'attaccante.Attenzione poi all'Arsenal. Sesko sembra in uscita in direzione Arabia. Ecco quindi che il club di Premier League potrebbe virare forte su Gyokeres che quindi si allontana ulteriormente dalla Juventus. Bianconeri che comunque restano alla ricerca di uno o più rinforzi per il reparto offensivo.





