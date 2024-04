Lacontinua a corteggiare l'attaccante del Genoa Albert. Non è la sola pretendente però, il giocatore sarebbe nel mirino anche dell'Inter di Simone Inzaghi oltre ad alcune big straniere. L'edizione odierna di Tuttosport riferisce che il prezzo di partenza fissato dal Genoa per la cessione dell'islandese sarebbe di 40 milioni. Il timore è che si scateni una vera e propria asta di mercato, quindi raggiungendo cifre troppo elevate per la Vecchia Signora che comunque resta alla finestra e monitora la situazione legata al giocatore che piace a Torino.