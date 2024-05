Juventus, chi è Michele Sbravati: può diventare il nuovo responsabile del settore giovanile

Juve, come cambia la dirigenza

Non solo per quanto riguarda la costruzione della rosa ma anche e soprattutto pensando agli uomini di cui si circonderà. Nella "rivoluzione" del dirigente bianconero, oltre ae Stefano Stefanelli, ci saranno cambiamenti anche per quanto riguarda il settore giovanile. Come riferisce Tuttosport infatti, s, attuale responsabile del settore giovanile del Genoa.Sbravati, 58 anni, ha una lunga frequentazione con Giuntoli (hanno giocato insieme all'Imperia), ma soprattutto viene considerato uno dei migliori interpreti del ruolo, sulla scia dei mostri sacri come Favini e Vatta.si legge, ha lanciato nel professionismo almeno 200 giocatori ed è docente ai Corsi del Settore Tecnico di Coverciano. Tra le sue caratteristiche c'è anche quella di seguire con grande attenzione le squadre giovanili e dilettantistiche del territorio che, da sempre, considera una potenziale fucina di talenti che, peraltro, non devono neppure pagare lo scotto dell'ambientamento in un'altra Nazione.Il corteggiamento di Giuntoli prosegue da tempo e pare aver fatto breccia nel dirigente rossoblù, affascinato da una esperienza a Torino, ora responsabile del settore giovanile bianconero dall'Under 14 all'Under 19 che verrebbe riconfermato nei ranghi. Chi invece sembra destinato a partire èattuale ds dell'Under 23. Il fratello di Giorgio avrebbe già sostenuto alcuni colloqui con la Sampdoria.