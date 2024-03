Nella ricerca di Giuntoli di esperienza internazionale, soprattutto in caso di addio di Adrien Rabiot, un profilo da non escludere è quello di Fabian Ruiz, che l’attuale dt bianconero aveva portato al Napoli nel 2018 e poi ceduto al Paris Saint-Germain nel 2022, riferisce Tuttosport. Non è infatti da escludere un doppio colpo a centrocampo. Il primo nome e obiettivo numero uno rimane Teun Koopmeiners dell'Atalanta ma la lista della dirigenza bianconera è lunga e comprende anche Fabian Ruiz, già accostato alla Juve nel mercato invernale.