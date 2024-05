Juventus, Di Lorenzo può arrivare?

La Juventus dopo aver chiuso il primo colpo di mercato, quella che riguarda l'approdo a Torino di Michele Di Gregorio (portiere in arrivo dal Monza) sta lavorando per i prossimi colpi che potrebbero arricchire la rosa nella prossima stagione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli infatti non vorrebbe lasciarsi scappare nessuna opportunità che potrebbe provenire dal mercato. Come riferisce oggi Tuttosport l'obiettivo sarebbe il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo.Il difensore ha già comunicato al Napoli che la sua esperienza in Campania è finita. Giuntoli che lo conosce molto bene ha subito drizzato le antenne per il capitano del suo Scudetto con gli azzurri. Inoltre gode di un rapporto professionale molto ben consolidato con Mario Giuffredi, agente del giocatore. Non solo i bianconeri (che sembrano in vantaggio), a manifestare interesse anche Inter e la Roma, con cui avrebbe già avuto contatti diretti con Daniele De Rossi. Sirene di mercato anche dall'estero ma Di Lorenzo vuole restare in Serie A, ora Giuntoli accelera.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.