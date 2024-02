Carlosè stato l'acquisto più significativo della campagna condotta da Giuntoli a gennaio per la Juventus. L'affare per Djalò è stato più una mossa anticipata per superare la concorrenza, dato che il giocatore portoghese ex Lille sarebbe stato svincolato a giugno. La permanenza di Alcaraz dipenderà dall'impatto immediato che avrà in campo, considerando l'alto costo del suo riscatto (49,5 milioni di euro). Ogni opportunità, a partire dalla partita contro il Frosinone, sarà cruciale per dimostrare il suo valore e giustificare l'investimento. Le motivazioni del giocatore sono al massimo, così come l'attesa dei tifosi.