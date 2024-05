Lacontinua a corteggiare l'islandese del Genoa Albert, nel mirino anche dell'Inter. La Vecchia Signora lo avrebbe aggiunto alla lista dei desideri per la prossima stagione, anche dopo che ha segnato il primo gol in Serie A proprio a Madama a Marassi. Stando a quanto riporta oggi Tuttosport c'è stato un incontro tra Giuntoli ed i rappresentanti di Gudmundsson. Il Genoa chiede 35 milioni per lasciarlo andare e per abbassare questa cifra la Juve starebbe pensando di inserire due contropartite:che piacciono al club rossoblù e che potrebbero ridurre il prezzo di Gudmundsson.