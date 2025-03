Tuttosport - Juventus, 'Motta, situazione da allarme rosso': da Gasperini a Conte, le idee in caso di addio

AFP or licensors

Juventus, da cosa dipende il futuro di Thiago Motta?



Juventus, chi può sostituire Thiago Motta?



Gasperini, Conte e Pioli per la Juventus?



Juventus, si può cambiare allenatore prima del Mondiale per Club?

La panchina dialla guida della Juventus può essere in bilico. Perchè? Certamente tanto dipenderà dal raggiungimento o meno del quarto posto e quindi di un pass per la prossima. Il quarto posto infatti può essere in salita: laora è quarta ma ha soltanto un punto in più della Lazio che sfiderà all'Olimpico a tre giornate dal termine e due punti più del Bologna che sfiderà al Dall'Ara appena prima dei biancocelesti. Ecco quindi che ci si guarda attorno qualora si cambiasse guida tecnica. Come riferisce questa mattina Tuttosport.Tutto passa, in questo momento dae poi si valuterà partita dopo partita ma dopo il brutto ko dello Stadium contro l'Atalanta ci si aspetta una risposta al Franchi. A "lungo termine" ovviamente il quarto posto e la Champions. Oltre a tante risposte dallo spogliatoio bianconero. Si lavora comunque alla Continassa ma negli uffici della dirigenza c'è chi pensa a soluzioni in caso di separazione dal tecnico italo brasiliano.In questo momento qualora ci si separasse nell'immediato il nome caldo sarebbe quello di Roberto. L'allenatore al momento libero, quindi non servirebbe un traghettatore fino a fine stagione, conosce bene il calcio italiano e sa gestire lo spogliatoio anche in situazioni complicate come visto agli Europei. Da non escludere il nome di Igor, in caso di separazione immediata da Thiago. Ci sono poi tre nomi che invece piacciono particolarmente alla Continassa, ma sarebbero per la prossima stagione.Si tratterebbe di Gian Piero Gasperini che ha già lasciato intendere che al termine della stagione lascerà l'Atalanta. Antonio Conte, oggi al Napoli ma al momento sembra quasi una suggestione, anche se porterebbe l'iniezione di passione che da tempo non si vede alla Continassa. Infine, il nome di Stefano Pioli, oggi all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo con uno stipendio da capogiro ma potrebbe gradire un rientro in Italia. Attenzione però al Mondiale per Club.Per tutti e tre (Mancini escluso), servirebbe una deroga per poter essere tesserati prima del tempo ed essere in panchina al Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti a cavallo tra giugno e luglio. Aspetto che non va sottovalutato. Ma prima spazio a Firenze ed al primo di tanti test che attendono Thiago Motta ed il suo futuro.





