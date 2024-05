Îl centrocampista brasiliano classe 1996farà ritorno a Torino dopo la fine del suo prestito con la Fiorentina. In Toscana agli ordini di Vincenzo Italiano è stato uno dei protagonisti di questa stagione. Tuttavia però la Vecchia Signora avrebbe richieste troppo alte per il riscatto da parte dei viola, per questo farà ritorno a Torino. Qui ha già espresso parole al miele verso Thiago Motta ieri a Relevo. Stando a quanto riferisce TuttoSport l'allenatore italo brasiliano potrebbe decidere di valutare Arthur e scegliere se destinarlo ad un ulteriore prestito oppure tenerlo in rosa.