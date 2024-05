Lasta lavorando per il rinnovo contrattuale di Daniele. Stando a quanto riferisce Tuttosport in settimana ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore. Ci sarebbe però già un'intesa di massima per il rinnovo del difensore italiano legandolo alla Juventus fino al 2026, con anche un opzione di prolungamento ulteriore fino al 2027. Si attende l'ultimo colloquio con l'entourage per capire se e quando ci sarà la fumata bianca finale. Il colloquio è in programma in settimana.