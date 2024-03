In casa Juve tiene banco il futuro di Massimiliano Allegri. Di questo parla Tuttosport che riferisce come al momento nessuna possibilità è da escludere; né un prolungamento con Max né un ribaltone: ci sono tanti fattori in grado di condizionare le scelte, dalla conquista del posto in Champions al Mondiale per club passando per la Coppa Italia e per elementi non necessariamente aderenti alla sfera economica. Allegri ha ancora un anno di contratto con la Juventus e gli scenari sono aperti. I prossimi cinquanta giorni saranno probabilmente decisivi, come spiegato QUI.