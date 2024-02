Lascenderà in campo contro il Frosinone allo Stadium domani alle 12.30. Massimiliano Allegri però deve sciogliere ancora molti dubbi di formazione verso il match di domani. Stando a quanto riferisce Tuttosport infatti soltanto due giocatori sarebbero già a conoscenza di indossare una maglia da titolari domani. Si tratterebbe di Wojcech Szczesny tra i pali e di Gleison Bremer in mezzo alla difesa. Per gli altri gli ultimi dubbi si scioglieranno oggi nel corso dell'allenamento di rifinitura tra le mura della Continassa. Questa però potrebbe anche essere una tecnica per mantenere alta la competizione e il livello degli allenamenti.