Juventus, oggi è il giorno di Conceicao: prendere o lasciare?

Conceicao-Juve, a che punto è la trattativa con il Porto?

Scende in campo Mendes

Sono i giorni di Francisco Conceicao. L'esterno portoghese che ha concluso la sua stagione con la Juventus nel Mondiale per Club americano ora ha il futuro in sospeso. La volontà del giocatore è chiara ed è quella di restare a Torino agli ordini del tecnico croato Igor Tudor. La dirigenza bianconera quindi è al lavoro per accontentare questa volontà di Chico.La trattativa con il Porto prosegue ormai da settimane. Restano da limare soltanto gli ultimi dettagli. Per oggi c'è fissato un nuovo vertice. Siamo però molto vicini al giorno in cui la clausola aumenterà da 30 a 45 milioni: domani. La Juventus ha due certezze: quella di non voler pagare la clausola pensando di riuscire a ridurre la cifra del cartellino del portoghese e quella di non poter pagare tutto in un'unica soluzione.Ecco che per accontentare tutti è sceso in campo l'agente di Conceicao , Jorge Mendes, noto per le sue abilità relazionali. La sensazione però è che siamo arrivati davvero alle battute finali di questa trattativa. Quindi l’ultimo rilancio dei bianconeri. In modo tale da salire dai 22 milioni dell’ultima proposta a quel paio in più richiesti dai Dragoes, che nel frattempo hanno ridimensionato le loro pretese, così da favorire una soluzione al rebus d’inizio estate. In modo da evitare a Chico di presentarsi in ritiro con lo stesso Porto, dato che potrebbe creare qualche imbarazzo visto come si erano congedati un anno fa. Il punto di caduta, insomma, è tra i 24 e i 25 milioni. Filtra ottimismo.