Laè ancora al lavoro per piazzare sul mercato gli esuberi. Tra chi non è incluso nella lista Champions di ieri c'è Filip. L'esterno serbo ex Eintracht Francoforte è sempre alla ricerca di una squadra. Stando a quanto riferisce Tuttosport non avrebbe possibilità di essere reintegrato nella rosa agli ordini di Thiago Motta e anzi sarebbe ancora al lavoro per trovare una destinazione prima dello scadere del calciomercato. Certamente non sarà reintegrato agli ordini del nuovo tecnico bianconero. Resta soltanto da capire quale sarà la sua destinazione futura.