Lapotrebbe separarsi con effetto immediato dal proprio tecnico Massimiliano, qualora non dovesse riuscire a portare a casa altri punti nelle prossime partite. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport infatti la Vecchia Signora avrebbe già in mente i nomi dei sostituti immediati per Max, si tratterebbe di uno tra Paoloe Massimo, che la Juventus ha già in casa e conoscono bene il dna bianconero. Il primo porterebbe grinta e carattere alla squadra ma manca dal calcio professionistico da due anni. Il secondo è l'attuale tecnico della Juventus Next Gen che conosce già alcuni giovani che ha fatto crescere. Tutto però dipenderà dal futuro di Max.