Juventus, quanto prenderà Di Gregorio?

Come raccontato negli ultimi giorni, il matrimonio tra la Juventus e Michele Di Gregorio è sempre più vicino. C'è la base di accordo con il Monza per il trasferimento del portiere a Torino. I bianconeri investiranno circa 20 milioni di euro per Di Gregorio.Non solo, perché da tempo la Juve ha trovato un principio di accordo anche con Di Gregorio per l'ingaggio che l'ex Inter prenderà a Torino. Come riferisce Tuttosport, il portiere classe 1997 firmerà un quinquennale (fino al 2029), a due milioni di euro più bonus a stagione.