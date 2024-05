Da una parte la squadra insieme a Massimiliano Allegri si prepara alle prossime due partite che possono valere la qualificaizone in Champions e la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra, la dirigenza della Juve pensa già a come rinforzare la rosa per la prossima stagione. Giuntoli lavora anche al cambio di modulo e al passaggio ad una difesa a quattro. Molto probabilmente la Juve abbandonerà, almeno in parte, il 3-5-2 con cui ha giocato quest'anno. Ecco una probabile formazione della prossima stagione costruita da Tuttosport con alcune cessioni (Bremer) ma anche degli acquisti importanti. Di seguito l'undici ipotizzato dal quotidiano.Juventus (4-3-3): Szczesny, Cambiaso, Danilo, Calafiori, Dorgu; Koopmeiners, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Vlahovic, Yildiz.