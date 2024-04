Juventus, occhi su Patrick Dorgu

Rivelazione. Sulla fascia spinge, eccome, con qualità e continuità. E il suo rendimento dall'arrivo di Gotti in poi è anche cresciuto.è uno degli assi da calare nell’ultima mano per la salvezza per il Lecce, scrive Tuttosport, che spiega come il danese di origini nigeriane abbia contribuito a dare una spallata alle speranze del Sassuolo di salvezza nella gara di questo weekend, con una prestazione degna di chi è pronto per il salto in una big. E di lui, il suo allenatore, Gotti, ha detto chiaramente: "Dorgu? Toglierlo dal campo è quasi un insulto al calcio. Il gol del 2-0 è stato bellissimo, per come è entrato dentro al campo. Una rete da giocatore maturo. È destinato a grandi palcoscenici".Incoronazione totale per un altro gioiellino pescato da Pantaleo Corvino nel Nordsjaelland. Il classe 2004 è stato pagato 200 mila euro e adesso vale una ventina di milioni ed è destinato, magari già questa estate, a diventare una clamorosa plusvalenza per il Lecce. Lo ha ribadito anche lo stesso Corvino, sottolineando: "La società avrà un bel profitto perché è una potenzialità importante come tanti altri giovani calciatori che fanno parte del Lecce". Così, si legge, la crescita del danese è sotto gli occhi dei top club da mesi e anche la Juventus lo ha seguito, pure dal vivo, e ha già chiesto informazioni sul mancino nato a Copenaghen. Sulle fasce la Juventus dovrà operare in entrata come in uscita: l’unico che sembra sicuro della conferma, a meno di offerte clamorose, è Cambiaso, che può agire sia a destra sia a sinistra. La Juventus è pronta a iscriversi alla corsa per Dorgu, anche perché Giuntoli è molto attento al mercato dei giovani. In Italia la concorrenza sembra rappresentata principalmente dal Milan. Intanto lui continua a correre e crescere, sognando l’Europeo di Germania tra i grandi. E poi un futuro... big.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.