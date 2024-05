Per quanto riguarda il lavoro di Massimiliano Allegri, al di là dei risultati che sono mancati negli ultimi mesi, la sensazione che qualcosa si sia interrotto e che non riesca più a trasmettere alla squadra quello che un allenatore, di qualunque tipo e filosofia, deve comunque trasmettere. È questo, scrive Guido Vaciago su Tuttosport, il rischio che, probabilmente, temono di più i dirigenti juventini che dovranno, finalmente, comunicare la loro decisione nel corso della prossima settimana. Negli ultimi tre anni, aggiunge, tuttavia, ha gestito una rosa che è andata impoverendosi di qualità e carattere, affrontando inoltre una serie di situazioni che avrebbero fatto deragliare il 95% degli allenatori in circolazione.