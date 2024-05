Per quanto riguarda il mercato, scrive Tuttosport, arrivano conferme su Jean-Clair Todibo, il difensore francese del Nizza e della nazionale francese che potrebbe contribuire a tamponare l’uscita di Bremer, una di quelle possibili in ottica bilancio per poter gestire il mercato in entrata. Il suo arrivo sembra tutto sommato più semplice di quello che riguarda Riccardo Calafiori, su cui il Bologna è intenzionato da tempo ad alzare le barricate anche se in questi casi conterà anche la volontà del ragazzo, che ieri ha lasciato incertezza sul futuro, dichiarando di come ancora non sapesse dove giocherà l'anno prossimo.