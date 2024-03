Charly Alcaraz ha rimediato un infortunio di natura muscolare che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Infortunio che inevitabilmente favorisce Fabio. Come riferisce oggi Tuttosport in questo lasso temporale ci saranno 11 gare a disposizione per il centrocampista italiano. Massimilianocrede molto in lui e si aspetta giocate e verticalizzazioni di livello, ciò che in questa stagione ancora non è riuscito a far vedere delle sue doti. Avrà quindi a disposizione undici gare per dimostrare il suo effettivo valore, è l'occasione di Fabio.