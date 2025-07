Tuttosport - Juventus, oggi nuovo contatto con Vlahovic: lui fissa il prezzo per l'addio

Vlahovic, la volontà per il futuro

Vlahovic ha aperto all'addio alla Juventus?



Dove può andare Vlahovic?

Giornate importanti ed impegnative in casa Juventus. Il nuovo direttore generale Damien Comolli sta lavorando per regalare a Igor Tudor il prima possibile i rinforzi richiesti per la sua rosa. Uno dei nodi più complicati da sciogliere è quello che riguarda il futuro del centravanti serbo classe 2000 Dusan Vlahovic. Sarà sicuramente un tema che infiammerà il calciomercato della Juventus ancora nelle prossime settimane, come racconta questa mattina Tuttosport.Tra Dusan e la Juventus infatti gli accordi non sembrano essere chiari, il bomber serbo vorrebbe restare ancora un anno a Torino, fino alla scadenza del suo contratto (con cui guadagnerebbe 12 milioni in una sola stagione) per giocarsi ancora le sue carte e dimostrare il suo valore. Naturalmente questo significa che ci saranno settimane di fuoco a partire da oggi dato che questo braccio di ferro è solo all'inizio.L'ex attaccante della Fiorentina infatti negli ultimi giorni avrebbe aperto anche all'addio anticipato ma chiedendo una buonuscita di 10 milioni di euro da dividere tra Dusan ed il suo entourage. L’obiettivo, in generale, è quello di non perdere la cifra totale del’ingaggio che andrebbe a percepire in caso di permanenza. Ossia i 12 milioni finali, premi e bonus inclusi.Non è una situazione facile. La Juventus dovrà lavorare senza fretta ma senza sosta per risolvere questa questione così complessa. Dusan ha mercato con il Milan interessato ed anche l'Arabia Saudita. La sua cessione potrebbe sbloccare definitivamente il mercato della Juventus. Si lavora, ma la sensazione è che i tempi non saranno esattamente brevi.