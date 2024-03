Lacontinua a corteggiare il giocatore del Bologna Lewis. Tuttavia, stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport la dirigenza bianconera ed in particolare Cristiano Giuntoli stanno valutando una strategia per arrivare al giocatore. Si starebbe pensando l'inserimento di due contropartite. Il Bologna valuta Ferguson 25 milioni. Trattabili a 20 più una contropartita tecnica. I rossoblù seguono Tommaso Barbieri, attualmente in prestito al Pisa in Serie B, e Hans Nicolussi Caviglia, che potrebbero essere inseriti nella trattativa.